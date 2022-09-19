Естонія, Латвія, Литва та Польща: жителям росії відсьогодні майже закрили сухопутний шлях до Європи — Finance.ua

Естонія, Латвія, Литва та Польща: жителям росії відсьогодні майже закрили сухопутний шлях до Європи Вчора 11:12

Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в’їзд для росіян. У ніч з 18 на 19 вересня ці країни перестали пускати громадян рф із шенгенськими туристичними візами, бо вважають, що їхні поїздки — це загроза суспільній безпеці усієї шенгенської зони.

Про нові незручності для країни-агресорки йдеться в сюжеті ТСН.

З 00:00 19 вересня Естонія, Латвія, Литва та Польща перестали впускати росіян з чинними туристичними візами незалежно від того, яка країна їх видала.

Подорож до ЄС — це привілей, а не право людини. Й такими привілеями не можуть користуватися громадяни країни-агресора тоді, як в Україні катують людей. Така спільна позиція країн Балтії та Польщі.

Уряди чотирьох країн пішли на жорсткіші заходи, на відміну від інших в ЄС, які ухвалили рішення лише призупинити спрощений візовий режим з росією. В Естонії зазначили, що понад 70% росіян підтримують повномасштабне вторгення рф в Україну, тому запровадження обмеження на в’їзд для них — це насамперед питання безпеки.

Нагадаємо, Естонія першою в ЄС запровадила нові візові санкції для громадян рф, республіка закрила в’їзд для росіян з чинними шенгенськими візами, які раніше їм видала. Винятки все ж залишила — для родичів, дипломатів, водіїв та власників посвідок на проживання.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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