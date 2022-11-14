Ердоган про роботу «зернового коридору»: намагаємося доставити продукцію в Африку — Finance.ua
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Ердоган про роботу «зернового коридору»: намагаємося доставити продукцію в Африку

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Туреччина продовжує зусилля для роботи «зернового коридору», зокрема докладає зусиль для відправки зерна в країни, які цього потребують, особливо в Африку.
Про це Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав журналістам перед вильотом в Індонезію на саміт G-20, повідомляє власкор Укрінформу.
«Ми продовжуємо наші зусилля для продовження процесу (роботи „зернового коридору“. — Ред.), ми намагаємося доставити зерно в країни, які цього потребують, особливо в Африку», — сказав Ердоган.
Україна хоче розширити угоду про експорт через Чорноморську зернову ініціативу, включивши більше портів і товарів, та сподівається, що наступного тижня буде прийнято рішення про продовження «зернової угоди» принаймні на рік.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УАІБ
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