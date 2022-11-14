Ердоган про роботу «зернового коридору»: намагаємося доставити продукцію в Африку — Finance.ua

Ердоган про роботу «зернового коридору»: намагаємося доставити продукцію в Африку Сьогодні 20:20

Туреччина продовжує зусилля для роботи «зернового коридору», зокрема докладає зусиль для відправки зерна в країни, які цього потребують, особливо в Африку.

Про це Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав журналістам перед вильотом в Індонезію на саміт G-20, повідомляє власкор Укрінформу.

«Ми продовжуємо наші зусилля для продовження процесу (роботи „зернового коридору“. — Ред.), ми намагаємося доставити зерно в країни, які цього потребують, особливо в Африку», — сказав Ердоган.

Україна хоче розширити угоду про експорт через Чорноморську зернову ініціативу, включивши більше портів і товарів, та сподівається, що наступного тижня буде прийнято рішення про продовження «зернової угоди» принаймні на рік.

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