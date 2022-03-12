ЕРАМ сплатив 50 млн грн податків до держбюджету наперед — Finance.ua

ЕРАМ сплатив 50 млн грн податків до держбюджету наперед

Вчора 09:34 — Казна та Політика

Компанія ЕРАМ Україна перерахувала до держбюджету податок на прибуток підприємств за перший квартал 2022 року авансом. 50 млн грн — це прогнозована сума податку, розрахована на основі аналогічного періоду 2021 року.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«Для економіки України такий крок з боку бізнесу є суттєвою підтримкою, адже податок на прибуток підприємств є одним із вагомих джерел наповнення бюджету країни», — зазначається у повідомленні.

Сплачені наперед податки допоможуть країні впоратися з нагальними потребами, не чекаючи термінів сплати податків.

Компанія допомагає країні у чотирьох напрямках : фінансова підтримка держави та гуманітарних фондів, підтримка вимушених переселенців, донати від спеціалістів, партнерів та клієнтів EPAM, забезпечення обладнанням.

Раніше EPAM офіційно оголосив, що припиняє надання послуг російським клієнтам, а також виділяє додаткові $100 млн на підтримку працівників та їхніх сімей в Україні.

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