Епоха цінового шоку: Світовий банк прогнозує найсильнішу цінову кризу з 1970-х років — Finance.ua

Епоха цінового шоку: Світовий банк прогнозує найсильнішу цінову кризу з 1970-х років

Вчора 21:00 — Світ

Світовий банк прогнозує найсильнішу цінову кризу у 2022 році з 1970-х років через стрибки цін на енергоносії, метали та продукти харчування.

Про це йдеться у новому огляді товарного ринку.

Експерти Світового банку прогнозують зростання цін на енергоносії у 2022 році на 50%, а на інші товари — на 20%. У 2023-24 роках прогноз Світового банку Commodity Market Outlook передбачає зниження цін на всі товари, але експерти очікують вищих цін на всю п’ятирічку.

Зазначається, що наслідки війни в Україні можуть бути тривалішими, ніж у попередні кризи.

Загалом, світова економіка зазнала найсильнішого шоку цін на сировинні товари з 1970-х років. Однак сьогодні у споживачів менше можливостей замінити викопне паливо, оскільки зростання цін тепер охоплює всі сектори ринку. Очікується, що середньорічна ціна на нафту марки Brent зросте на 42% — до 100 доларів за барель. Вона впаде до 92 доларів у 2023 році, якщо перебої з поставками припиняться, а видобуток нафти в інших країнах, окрім Росії, збільшиться, а попит зросте.

Огляд товарного ринку попереджає про небезпеки нинішньої практики зниження податків та субсидій замість вживання довгострокових заходів щодо зниження попиту та просування альтернативних джерел енергії. Це може лише посилити дефіцит пропозиції та посилити ціновий тиск на енергетичному ринку. А вимушений перехід на більш дорогі моделі торгівлі, наприклад, зміна логістики через зміну постачальників сировини, може призвести до затяжної інфляції.

Очікуване зростання ціни на газ протягом року — до 111% у Європі — призводить до збільшення ціни на добрива майже на 70%. В результаті сільгоспвиробництво дорожчає — у тому числі за рахунок відмови від добрив, зниження врожайності та того, що є на ринку. Ціни на продовольство зростуть у середньому на 23%, а на пшеницю — більш ніж на 40%.

Подорожчання пальмової олії очікується найсильнішим — більш ніж на 45%, що пов’язано із забороною Індонезії на половину світового виробництва, забороною його експорту з країни 28 квітня через дефіцит на внутрішньому ринку.

Прогноз на 2023 рік — зниження цін на продовольство на 10% за рахунок збільшення постачання пшениці з Аргентини, Бразилії та США. У умовах заміщення викопних енергоресурсів чистими енергоресурсами уповільнюється. Чималою мірою причиною є стрибок цін на алюміній, необхідний для альтернативної енергетики — розрахункове зростання на 37% на рік, і нікель — зростання на 51%. Прогноз щодо металів загалом — зростання на 16%, заліза, міді, нікелю та алюмінію — більш ніж на 22%, а щодо дорогоцінних металів, таких як золото, платина, срібло, подорожчає лише на 3%.

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