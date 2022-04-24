"Епіцентр" відкриває першу мобільну точку видачі товарів у Бучі — Finance.ua
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"Епіцентр" відкриває першу мобільну точку видачі товарів у Бучі

Вчора 11:44Фондовий ринок
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Мережа «Епіцентр» відкриває першу мобільну точку видачі інтернет-замовлень у Бучі, повідомила пресслужба.
«Місто-герой Буча значно постраждало від воєнних дій та ворожих обстрілів. Зокрема, було знищено й торговельний центр компанії „Епіцентр“, який раніше працював на Новому шосе. Наразі у місті практично немає магазинів, у яких бучанці могли б придбати товари першої необхідності та матеріали для відновлення своїх осель. Тому „Епіцентр“ вирішив запустити в Бучі першу для компанії мобільну точку видачі замовлень», — наведено в повідомленні слова заступника директора з роздрібної торгівлі, керівника онлайн-напряму «Епіцентр К» Юрія Яковлєва.
Режим роботи. Мобільна точка видачі на Новому шосе, 48 працюватиме щодня з 13:00 до 16:00. Для замовлення доступний весь асортимент epicentrk.ua, доставка безкоштовна.
Згідно з пресрелізом, у планах компанії розширення проєкту мобільних точок і на інші українські міста, які постраждали від повномасштабної воєнної агресії РФ.
ТОВ «Епіцентр К» створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того самого року. Станом на кінець 2021 року мережа налічує 70 ТЦ «Епіцентр» та дев’ять гіпермаркетів «Нова лінія» в Україні.
За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ «Епіцентр К» є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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