Епіцентр планує відкрити мережу автозаправних комплексів — Finance.ua

Епіцентр планує відкрити мережу автозаправних комплексів Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

Епіцентр планує відкрити мережу автозаправних комплексів

Компанія Епіцентр має намір запустити мережу автозаправних комплексів із центрами електрозарядних станцій.

Про це директор з реклами та маркетингу мережі Епіцентр Ірина Шинкаренко заявила в інтерв’ю виданню mmr

«Наразі наші колеги з відділу Автомол працюють над розвитком мережі АЗК із центрами електрозарядних станцій», — розповіла Шинкаренко.

Читайте також: Як зменшити розхід пального в авто

На початковому етапі компанія планує відкрити 100 таких комплексів із подальшим збільшенням до 1000.

Також у планах компанії розвиток суміжних із ритейлом напрямків — логістики, інтернет-торгівлі.

Минулого року Нафтогаз України запустив мережу заправок U.GO на базі станцій мережі Glusco.

Всі водії завжди повинні мати при собі поліс ОСЦПВ або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.