Епіцентр планує відкрити мережу автозаправних комплексів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Епіцентр планує відкрити мережу автозаправних комплексів

Фондовий ринок
113
Епіцентр планує відкрити мережу автозаправних комплексів
Епіцентр планує відкрити мережу автозаправних комплексів
Компанія Епіцентр має намір запустити мережу автозаправних комплексів із центрами електрозарядних станцій.
Про це директор з реклами та маркетингу мережі Епіцентр Ірина Шинкаренко заявила в інтерв’ю виданню mmr.
«Наразі наші колеги з відділу Автомол працюють над розвитком мережі АЗК із центрами електрозарядних станцій», — розповіла Шинкаренко.

Читайте також: Як зменшити розхід пального в авто

На початковому етапі компанія планує відкрити 100 таких комплексів із подальшим збільшенням до 1000.
Також у планах компанії розвиток суміжних із ритейлом напрямків — логістики, інтернет-торгівлі.
Минулого року Нафтогаз України запустив мережу заправок U.GO на базі станцій мережі Glusco.
Всі водії завжди повинні мати при собі поліс ОСЦПВ або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Оформити автоцивілку онлайн 🚗

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.