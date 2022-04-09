EPAM повністю йде з росії та запускає фонд допомоги українцям — Finance.ua
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EPAM повністю йде з росії та запускає фонд допомоги українцям

Вчора 03:47Фондовий ринок
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EPAM повністю йде з росії та запускає фонд допомоги українцямEPAM повністю йде з росії та запускає фонд допомоги українцям
Білоруське видання Dev.by опублікувало лист, що засновник IT-компанії EPAM Systems Аркадій Добкін розіслав співробітникам. В ньому повідомляється, що компанія повністю іде з росії та спрямує додаткові сили на підтримку України.
EPAM оголосив про те, що зупиняє підтримку російських клієнтів ще 4 березня.
Наступний місяць компанія консультувалась із партнерами та нарешті вирішила повністю зупинити бізнес із рф. Там у понад 10 офісів та 9000 співробітників.
Вихід буде тривати наступні три місяці, що саме станеться зі співробітниками із росії, Добкін напряму не говорить.
«Ми будемо ділитись додатковою інформацією, щоб усі наші співробітники в росії та наші клієнти розуміли строки переходу, процес та усі заходи із пом’якшення наслідків, які ми можемо запропонувати», — пише у листі Добкін.
Як варіант він згадує програму мобільності, тобто релокацію до інших країн.
З початку війни EPAM виділив на гуманітарну допомогу українським співробітникам та їхнім сім’ям понад $100 млн, говорить Добкін. Далі компанія запустить фонд EPAM Ukraine Assistance Fund, який буде допомагати усім українцям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Forbes.ua
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