Енергорегулятор відібрав ліцензії у 5 пов'язаних з рф компаній (список) — Finance.ua

Енергорегулятор відібрав ліцензії у 5 пов'язаних з рф компаній (список)

Вчора 16:44 — Енергетика

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, анулювала ліцензії компаніям, пов’язаним з країною-агресором.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"НКРЕКП разом з Службою безпеки України було встановлено, що діяльність окремих компаній-ліцензіатів на території нашої країни контролюється резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Після документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», регулятор анулював ліцензії п’яти компаніям", — йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення НКРЕКП прийняла на відкритому засіданні 20 квітня 2022 року.

Були анульовані ліцензії:

ТОВ «ІСТЕК» на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

ТОВ «АЛАКОР СІТІ» на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

ТОВ «СТІЛЛ ЕНЕРДЖІ» на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

ТОВ «ЕКОПРОМЕНЕРГІЯ» на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

ТОВ «ПВ СОЛАР СТЕЙШН» на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Кінцевими бенефіціарами вказаних компаній є громадяни рф.

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