Енергорегулятор відібрав ліцензії у 5 пов'язаних з рф компаній (список) — Finance.ua
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Енергорегулятор відібрав ліцензії у 5 пов'язаних з рф компаній (список)

Вчора 16:44Енергетика
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, анулювала ліцензії компаніям, пов’язаним з країною-агресором.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"НКРЕКП разом з Службою безпеки України було встановлено, що діяльність окремих компаній-ліцензіатів на території нашої країни контролюється резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України.
Після документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», регулятор анулював ліцензії п’яти компаніям", — йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення НКРЕКП прийняла на відкритому засіданні 20 квітня 2022 року.
Були анульовані ліцензії:
  • ТОВ «ІСТЕК» на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
  • ТОВ «АЛАКОР СІТІ» на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу;
  • ТОВ «СТІЛЛ ЕНЕРДЖІ» на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;
  • ТОВ «ЕКОПРОМЕНЕРГІЯ» на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;
  • ТОВ «ПВ СОЛАР СТЕЙШН» на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.
Кінцевими бенефіціарами вказаних компаній є громадяни рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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