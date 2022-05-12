Енергокомпанія Fortum йде з російського ринку — Finance.ua
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Енергокомпанія Fortum йде з російського ринку

Вчора 13:23Фондовий ринок
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Фінська енергетична компанія Fortum оголосила про відхід з російського ринку. До цього Fortum заморозила нові інвестиційні проекти в країні.
Про це повідомляє Suomenmaa.
«На додаток до раніше оголошеного припинення інвестицій і фінансування наших російських дочірніх компаній, ми прийняли рішення про контрольований відхід з російського ринку», — заявили в компанії.
Порівнянний операційний прибуток Fortum за січень-березень склав збиток у розмірі 438 млн євро в порівнянні з прибутком майже в 1,2 млрд євро роком раніше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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