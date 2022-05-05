Енергоатом у квітні розрахувався за всіма кредитними зобов'язаннями — Finance.ua

«В умовах воєнного часу ДП НАЕК „Енергоатом“ продовжує працювати та виконувати фінансові зобов’язання за всіма кредитними договорами. Так, у квітні 2022 року „Енергоатом“ у повному розмірі погасив кредит та відсотки за його використання відповідно до зобов’язань перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР)», — йдеться у повідомленні.
Крім того, в компанії повідомляють про погашення кредиту та відсотків за графіком згідно з кредитним договором, укладеним із «Сентрал Сторедж Сейфті Проджект Траст» (США) під державні гарантії.
Також Енергоатом сплатив Міністерству фінансів України комісії за надання державних гарантій.
У компанії зазначають, що й надалі виконуватимуть свої зобов’язання перед українськими банками щодо погашення відсотків за користування кредитними коштами.