Енергоатом у квітні розрахувався за всіма кредитними зобов'язаннями — Finance.ua

Енергоатом у квітні розрахувався за всіма кредитними зобов'язаннями

Вчора 13:48 — Фондовий ринок

«Енергоатом» у квітні у повному обсязі виконав усі свої кредитні зобов’язання щодо низки програм.

Про це у Телеграмі повідомляє НАЕК «Енергоатом».

«В умовах воєнного часу ДП НАЕК „Енергоатом“ продовжує працювати та виконувати фінансові зобов’язання за всіма кредитними договорами. Так, у квітні 2022 року „Енергоатом“ у повному розмірі погасив кредит та відсотки за його використання відповідно до зобов’язань перед Європейським банком реконструкції та розвитку ( ЄБРР )», — йдеться у повідомленні.

Крім того, в компанії повідомляють про погашення кредиту та відсотків за графіком згідно з кредитним договором, укладеним із «Сентрал Сторедж Сейфті Проджект Траст» (США) під державні гарантії.

Також Енергоатом сплатив Міністерству фінансів України комісії за надання державних гарантій.

У компанії зазначають, що й надалі виконуватимуть свої зобов’язання перед українськими банками щодо погашення відсотків за користування кредитними коштами.

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