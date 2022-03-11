"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва рф — Finance.ua

"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва рф
11.03.2022, 10:33 — Енергетика "Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва рф
НАЕК «Енергоатом» заявила, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва російської федерації.
«Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива», — написала компанія у своєму Telegram-каналі в п’ятницю.
Декількома місяцями раніше «Енергоатом» заявляв, що в разі потреби зможе домовитися з американським виробником палива Westinghouse про нарощування виробництва палива для атомних станцій України.
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