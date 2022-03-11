"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва рф — Finance.ua
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"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва рф

11.03.2022, 10:33Енергетика
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"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва рф"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва рф
НАЕК «Енергоатом» заявила, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва російської федерації.
«Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива», — написала компанія у своєму Telegram-каналі в п’ятницю.
Декількома місяцями раніше «Енергоатом» заявляв, що в разі потреби зможе домовитися з американським виробником палива Westinghouse про нарощування виробництва палива для атомних станцій України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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