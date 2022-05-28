«Енергоатом» підключив до енергосистеми України нові потужності з виробництва «зеленої» електроенергії — Finance.ua

«Енергоатом» підключив до енергосистеми України нові потужності з виробництва «зеленої» електроенергії

Вчора 19:35 — Енергетика

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» завершила роботи з будівництва, пуско-налагодження та випробувань нових високоманеврених генеруючих потужностей з виробництва «зеленої» електроенергії та підключила їх до електромережі України.

Про це йдеться у повідомленні НАЕК у Telegram-каналі.

У повідомленні наголошується, що запуск нових потужностей сьогодні важливий для підтримки базового режиму роботи вітчизняної атомної енергетики, регулювання пікових навантажень та підтримання частоти в українській енергосистемі, при цьому нові підключені потужності — це також дешева та чиста енергія та ще один крок до декарбонізації економіки України.

«Під час війни „Енергоатом“ продовжив реалізацію раніше започаткованих інвестиційних програм та проектів, особливо тих, які можуть мати значний ефект у короткостроковій перспективі. І це — незважаючи на заподіяні окупантами збитки, проблеми з логістикою та постачанням обладнання, комплектуючих та матеріалів. Ми забезпечуємо стабільну роботу української енергосистеми та атомної енергетики під час війни, підтримуємо її міцність та надійність. Не можна опускати руки та зупиняти розвиток, посилаючись на військовий стан», — цитується у повідомленні глава компанії Петро Котін.

Котін також подякував працівникам «Енергоатому», які у такий складний період змогли знайти технологічні та логістичні рішення, щоб завершити цей важливий проект.

«Нагадаємо, це вже другий проект, реалізацію якого „Енергоатом“ завершив під час війни. Так, 25 квітня поточного року компанія отримала від Держатомрегулювання окремий дозвіл на введення в експлуатацію Централізованого сховища ядерного відпрацьованого палива в Чорнобильській зоні», — йдеться в повідомленні.

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