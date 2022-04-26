"Енергоатом" отримав дозвіл на введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива — Finance.ua
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"Енергоатом" отримав дозвіл на введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива

Вчора 02:29Енергетика
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"Енергоатом" отримав дозвіл на введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива"Енергоатом" отримав дозвіл на введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива
НАЕК «Енергоатом» отримала окремий дозвіл на введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).
Дозвіл на здійснення цієї діяльності 25 квітня 2022 року видала Державна інспекція ядерного регулювання України. Про це повідомляє пресслужба НАЕК.
Він очікувався ще 9 березня, але був відтермінований через російську агресію та перебування військ окупанта у Чорнобильській зоні відчуження, де і розташоване Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.
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ЦСВЯП цілком готове до експлуатації. Усе обладнання, комп’ютерна та спеціальна техніка працюють у нормальному режимі.
Сховище є автономною ядерною установкою, призначеною для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій. Раніше з цих трьох АЕС воно вивозилося на зберігання та переробку до Росії. І це щороку коштувало Україні близько 200 млн доларів.
Проєктний термін експлуатації Сховища становить щонайменше 100 років. Його будівництво, контракт на яке НАЕК «Енергоатом» уклав із американською компанією Holtec International, стартувало 2017 року.
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У липні 2021 року завершили також будівництво 43-кілометрової залізничної колії Вільча — Янів, яка з’єднала ЦСВЯП із залізничною мережею країни.
А 24 січня 2022 року «Енергоатом» завершив майже двомісячні автономні випробування систем ЦСВЯП у холодному режимі.
За матеріалами: ТСН
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