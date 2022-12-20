«Енергоатом» домовився з британською компанією про постачання урану з 2026 року — Finance.ua
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«Енергоатом» домовився з британською компанією про постачання урану з 2026 року

Енергетика
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«Енергоатом» домовився з британською компанією про постачання урану з 2026 року
«Енергоатом» домовився з британською компанією про постачання урану з 2026 року
Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом» домовилася про довгострокову співпрацю з британською Urenco Group щодо постачання збагаченого урану з 2026 року.
Про це йдеться в повідомленні «Енергоатому».
Крім того, компанії обговорили збільшення обсягу постачання збагаченого урану компанії Westinghouse для виробництва ядерного палива для українських АЕС протягом 2024-2025 років.
В повідомленні нагадується, що 1 серпня 2019 року, «Енергоатом» та Urenco уклали угоду про постачання збагаченого урану, при цьому у квітні 2022 року відбувся черговий етап перемовин між компаніями на тлі повної відмови України від російського ядерного палива.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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