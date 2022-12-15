Енергетики пояснили, як відбуваються відключення світла у Києві та області — Finance.ua
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Енергетики пояснили, як відбуваються відключення світла у Києві та області

Енергетика
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У Київській області сьогодні, 15 грудня, діють екстрені відключення світла.
«В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють», — йдеться у повідомленні ДТЕК Київські Регіональні Електромережі.
Водночас у ДТЕК Київські електромережі повідомляють, що сьогодні у столиці продовжуються стабілізаційні відключення. Графіки можна дізнатися за посиланням.
Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба спрогнозував, коли область може відновити графіки відключення світла.
Нагадаємо, 13 грудня до мережі був підключений енергоблок АЕС на 1000 МВт, зупинений після обстрілу 23 листопада. В енергосистемі зберігався значний дефіцит електроенергії, ситуація ускладнюється погодними умовами.
За матеріалами:
ua.news
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