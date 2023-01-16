Енергетики попередили про тривалі відключення — Finance.ua

Енергетики попередили про тривалі відключення Сьогодні 10:13

В результаті недавньої ракетної атаки ворога в українській енергосистемі виник «величезний» дефіцит генерації. Про це заявив гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко

За його словами, в даний час ряд ТЕС не працюють через серйозні пошкодження. Коваленко не готовий давати прогнози про строки відновлення.

«Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати», — заявив він.

Щоб стан системи не погіршився, регіональні оператори будуть застосовувати екстрені відключення споживачів. При цьому критична інфраструктура залишиться з електроживленням.

«Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими», — підкреслив Коваленко.

У суботу російський агресор здійснив новий масований обстріл ракетами Української енергетичної інфраструктури. Українська ППО збила 25 з 38 запущених ракет різних типів.

За даними ДТЕК, російська ракета потрапила в турбінне відділення енергоблоку однією з ТЕС, заподіявши значні руйнування.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що в результаті цієї атаки серйозно пошкоджено кілька об’єктів енергетики. Найскладніша ситуація склалася на Харківщині та в столичному регіоні.

УНІАН За матеріалами:

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