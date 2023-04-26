Енергетики Херсонської області отримали 230 тонн спецобладнання — Міненерго — Finance.ua
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Енергетики Херсонської області отримали 230 тонн спецобладнання — Міненерго

Енергетика
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Міністерство енергетики України передало АТ «Херсонобленерго» чергову партію обладнання для проведення відновлювальних робіт, яке було надане міжнародними партнерами.
Вантаж включає два силових трансформатори, які надійшли з Литви, а також необхідне для ремонту ЛЕП обладнання загальною вагою 6,5 тонн, що надали партнери з Німеччини.
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«Енергетики Херсонщини продовжують працювати в умовах надзвичайних ризиків, на замінованих ворогом територіях, щоденно проявляючи героїзм. Надане міжнародними партнерами обладнання допомагає їм відновлювати постраждалі від дій російських варварів енергетичні об’єкти і посилювати надійність електропостачання мешканцям прифронтової області.Дякуємо партнерам з Литви і Німеччини за чергову партію допомоги», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
За його словами, загалом за координації Міненерго для потреб «Херсонобленерго» розподілено близько 230 тонн устаткування.
За матеріалами:
Finance.ua
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