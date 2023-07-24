Енергетичний перехід та відмова від вуглецевих енергоносіїв має здійснюватися із урахуванням інтересів громад — Finance.ua

Енергетичний перехід та відмова від вуглецевих енергоносіїв має здійснюватися із урахуванням інтересів громад Сьогодні 21:33 — Енергетика

Енергетичний перехід та відмова від вуглецевих енергоносіїв має здійснюватися із урахуванням інтересів громад

Заступник міністра Ярослав Демченков взяв участь в обговоренні плану дій з трансформації Червоноградського вугільного регіону під час робочого візиту на Львівщину.

У нараді також взяли участь очільник Львівської ОВА Максим Козицький, народні депутати України, керівники енергетичних підприємств, голови громад Львівщини, представники Німецько-українського енергетичного партнерства та в. о. керівника проєкту «Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України» німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Еліз Віж'є.

Проєкт «Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України», який втілює GIZ, працює завдяки домовленостям міністра енергетики України Германа Галущенка і віцеканцлера ФРН Роберта Габека щодо поглиблення Німецько-українського енергетичного партнерства з акцентом на «зелене» відновлення енергетики України. GIZ обрав Червоноградський вугільний мікрорегіон першим до втілення процесу трансформації.

Фахівці GIZ Ukraine допомагатимуть у процесі розроблення Плану дій та поширюватимуть успішний досвід в інших вугільних регіонах України.

«Енергетичний перехід та відмова від вуглецевих енергоносіїв мають здійснюватися з урахуванням інтересів територій, громад, зокрема економічних, соціальних та екологічних. Це має стати точкою зростання для місцевої економіки. Ми повинні разом з міжнародними партнерами, зокрема урядом Німеччини, створити такі умови, щоб у результаті трансформації зʼявилися нові сталі робочі місця у розподіленій генерації, модернізованій інфраструктурі зберігання та розподілу електроенергії, а також на локалізованих виробництвах обладнання та запчастин, необхідних для зеленого переходу. Це можливість для регіону стати сильнішим та більш конкурентним на ринку ЄС, залучивши нові технології та приватний капітал для трансформації регіону», — наголосив Ярослав Демченков.

При розробленні плану дій із трансформації регіону буде здійснено ґрунтовну оцінку потреб громади та усіх причетних сторін, взято до уваги кращі європейські практики та особливості планування, враховано інноваційні рішення щодо розвитку вугільних територій. У присутності заступника міністра підписано Меморандум про співпрацю між Львівською ОВА та GIZ щодо сприяння у створенні інноваційного технопарку у Червонограді площею майже 90 гектарів у межах проєкту трансформації вугільних регіонів. GIZ Ukraine скерує 1,5 млн гривень на виготовлення проєктної документації, а надалі профінансує ще понад 11 млн гривень на розвиток проєкту.

Виникнення такого технопарку на території регіону стимулюватиме розвиток зеленої енергетики та пришвидшить трансформацію енергосектору. Заступник міністра також обговорив з очільником Львівської ОВА питання підготовки регіону до опалювального сезону та хід відновлювальних робіт енергетичної інфраструктури.

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