Енергетичну систему США захищатимуть від впливу майнінгу Bitcoin — Finance.ua

Енергетичну систему США захищатимуть від впливу майнінгу Bitcoin

Вчора 11:46 — Фінтех і Картки

Енергетичну систему США захищатимуть від впливу майнінгу Bitcoin

Білий дім планує запропонувати закон, який регулюватиме майнінг Bitcoin та його вплив на енергетику та клімат. Очікується, що пропозиція такого законопроекту буде опублікована вже в серпні.

Як повідомляє видання Bloomberg Law, в уряді готові до критики з-боку криптоспільноти і вважають майбутній закон необхідним.

Головний помічник Управління науки і технологій Білого дому Коста Самарас заявив: «Якщо криптовалюта є частиною нашої фінансової системи, важливо щоб ця сфера розвивалась відповідально та мінімізувала загальні викиди. Коли ми думаємо про цифрові активи, маємо пам`ятати про збереження клімату та енергії».

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Цікаво, що інформація про необхідність регулювання впливу видобутку Bitcoin на законному рівні з`явилась після того як Джо Байден підписав указ про сприяння відповідальному розвитку цифрових активів. Можливо, все через побоювання в США, що майнінг Bitcoin загрожує в боротьбі зі зміною клімату.

За словами Самараса, найближчими місяцями політики планують розглянути такі фактори як майнінгове забруднення, а також порівняти протоколи PoS i PoW.

Сьогодні Америка є одним з найбільших криптомайнерів світу. Нещодавно генеральний директор компанії Geneious Деніел Баттен опублікував звіт, в якому сказано, що видобуток Bitcoin з використанням енергії, отриманої в результаті спалювання супутнього метану, може скоротити викиди CO2 на 5,32%.

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