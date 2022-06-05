Energica презентувала електроцикл із рекордним запасом ходу 420 кілометрів (фото) — Finance.ua
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Energica презентувала електроцикл із рекордним запасом ходу 420 кілометрів (фото)

Вчора 22:22Технології&Авто
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Італійський виробник електричних мотоциклів Energica представив модель преміум-класу — Experia. Вона ідеальна для далеких подорожей швидкісним шосе, але також підходить для регулярних поїздок містом.https://tech.24tv.ua/energica-prezentuvala-elektrotsikl-iz-rekordnim-zapasom-hodu_n1995008
Запас ходу електроциклу становить рекордні 420 кілометрів для міського середовища та близько 208 кілометрів по шосе. Energica вже відкрив доступ до замовлення і планує організувати перші поставки восени цього року.
Energica презентувала електроцикл із рекордним запасом ходу 420 кілометрів (фото)
Energica Experia є першим у Європі електричним мотоциклом Green Tourer і, можливо, єдиним мотоциклом, коли-небудь створеним для цієї мети, у вигляді повністю електричної платформи з новою електричною трансмісією та акумуляторною батареєю,— розповіли в компанії.
Experia поставляється з новим електродвигуном, основою якого є компактний, але потужний блок EMCE. Платформа дає 75 кВт пікової потужності, 60 кВт постійної потужності та 115 Нм крутного моменту.
Максимальна швидкість електричного мотоцикла становить 180 км/год, а важить Experia близько 260 кілограмів. На додаток Experia отримав пару USB-портів на панелі приладів і ще два порти у водонепроникному відсіку для зберігання речей. Версія Launch Edition також обіцяє жорсткі кофри, які дадуть мотоциклу 112 літрів місця для зберігання багажу.
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За матеріалами: Телеканал 24
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