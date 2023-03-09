Електрики достатньо для потреб всередині країни, проблема у доставці – Укренерго — Finance.ua
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Електрики достатньо для потреб всередині країни, проблема у доставці – Укренерго

Енергетика
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Електрики достатньо для потреб всередині країни, проблема у доставці – Укренерго
Електрики достатньо для потреб всередині країни, проблема у доставці – Укренерго
У цілому в Україні після російських атак у четвер відсутня проблема дефіциту електроенергії, проте ворог пошкодив мережу, якою електрика доставляється до регіонів.
Про це розповів очільник Укренерго Володимир Кудрицький в етері телемаратону.
Він наголосив, що своїми атаками ворог не досяг своїх головних цілей, адже енергосистема не зазнала колапсу і не «загасла».
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Водночас на сьогодні в багатьох регіонах є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.
«Є пошкодження як ТЕС, так і підстанцій Укренерго, через що в окремих областях є обмеження енергопостачання», — каже Кудрицький.
Укренерго вже працює над відновленням живлення всіх регіонів.
Кудрицький зауважив, що остаточна оцінка завданої шкоди від російської атаки ще триває, тож незрозуміло остаточно, скільки часу потрібно на відновлення енергосистеми. «Більш точні терміни скажемо в середині чи наприкінці дня», — уточнив він.
Попри атаки на енергогенеруючі об’єкти, Кудрицький зазначив, що «немає проблеми покрити споживання в країні, є проблема з тим, що пошкоджена магістральна мережа, якою її доставляють до того чи іншого регіону».
За матеріалами:
Економічна Правда
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