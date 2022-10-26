Електростанції ДТЕК отримали 17,6 млрд грн збитку з початку війни — Finance.ua

Електростанції ДТЕК отримали 17,6 млрд грн збитку з початку війни Вчора 16:15 — Фондовий ринок

Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що електростанції компанії отримали 17,6 млрд грн збитку з початку війни.

За січень-жовтень 2022 року теплоенергетичні станції компанії ДТЕК отримали 17,6 млрд грн збитків.

Про це голова ДТЕК Максим Тимченко розповів у кулуарах Українсько-Німецького економічного форуму у Берліні, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Тимченка, більше третини збитків припали на третій квартал. Зазначається, що останні російські обстріли загострили ситуацію ще більше і зумовлюють необхідність підтримки компанії нарівні з усією галуззю.

«За вісім місяців наші ТЕС отримали 17,6 млрд грн збитків, і це при розрахунку вартості вугілля, яка штучна, 4,2 тис. грн/тонна. Але ми далі не можемо виживати за таких умов. Не можна вважати, що збитки 17,6 млрд — це те, з чим ми впораємося», — заявив Тимченко.

СЕО ДТЕК уточнив, що для порівняння ціна вугілля в Польщі вже зараз 8,4 тис. грн/тонна, а привезти імпортне вугілля коштуватиме 12,5-12,6 тис. грн/тонна.

Згідно з наданими ним даними, збитки ТЕС ДТЕК у першому кварталі 2022 року становили 3,6 млрд грн, другому — 4,9 млрд грн, третьому — 6,36 млрд грн та у жовтні — вже 2,74 млрд грн.

За словами Тимченка, збитки, завдані компанією з 10 жовтня, після масованих ударів російських військ по енергооб’єктах України, становили приблизно $40 млн.

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" Це ті збитки, які завдано нами за тиждень. Ця цифра не відображає весь масштаб руйнувань, який був до цього і який ми вже профінансували зі своїх джерел. Загальний обсяг обчислюється мільярдами гривень", — наголосив представник ДТЕК.

Також Тимченко повідомив про дев’ять поранених і одного загиблого енергетика компанії внаслідок останніх атак, назвавши це найбільшою платою в цій війні.

Він назвав ситуацію у компанії " без перебільшення катастрофічною і з погляду руйнувань, і з погляду зусиль, які необхідні відновлення".

Глава ДТЕК висловив упевненість, що в такій ситуації державі потрібно надати підтримку приватному бізнесу, тим більше з огляду на те, що вона це робить щодо державних компаній.

Як приклад, він навів надання НЕК Укренерго кредитів ЄБРР на відновлення мереж під держгарантії, що недоступне приватному бізнесу. Також Тимченко згадав підтримку державної теплової генерації в особі ПАТ Центренерго, зазначивши, що ДТЕК, зокрема, як і обіцяв, поставив 100 тис. тонн вугілля на електростанції компанії.

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