Електростанції ДТЕК отримали 17,6 млрд грн збитку з початку війни — Finance.ua
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Електростанції ДТЕК отримали 17,6 млрд грн збитку з початку війни

Фондовий ринок
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Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що електростанції компанії отримали 17,6 млрд грн збитку з початку війни.
За січень-жовтень 2022 року теплоенергетичні станції компанії ДТЕК отримали 17,6 млрд грн збитків.
Про це голова ДТЕК Максим Тимченко розповів у кулуарах Українсько-Німецького економічного форуму у Берліні, передає Інтерфакс-Україна.
За словами Тимченка, більше третини збитків припали на третій квартал. Зазначається, що останні російські обстріли загострили ситуацію ще більше і зумовлюють необхідність підтримки компанії нарівні з усією галуззю.
«За вісім місяців наші ТЕС отримали 17,6 млрд грн збитків, і це при розрахунку вартості вугілля, яка штучна, 4,2 тис. грн/тонна. Але ми далі не можемо виживати за таких умов. Не можна вважати, що збитки 17,6 млрд — це те, з чим ми впораємося», — заявив Тимченко.
СЕО ДТЕК уточнив, що для порівняння ціна вугілля в Польщі вже зараз 8,4 тис. грн/тонна, а привезти імпортне вугілля коштуватиме 12,5-12,6 тис. грн/тонна.
Згідно з наданими ним даними, збитки ТЕС ДТЕК у першому кварталі 2022 року становили 3,6 млрд грн, другому — 4,9 млрд грн, третьому — 6,36 млрд грн та у жовтні — вже 2,74 млрд грн.
За словами Тимченка, збитки, завдані компанією з 10 жовтня, після масованих ударів російських військ по енергооб’єктах України, становили приблизно $40 млн.
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" Це ті збитки, які завдано нами за тиждень. Ця цифра не відображає весь масштаб руйнувань, який був до цього і який ми вже профінансували зі своїх джерел. Загальний обсяг обчислюється мільярдами гривень", — наголосив представник ДТЕК.
Також Тимченко повідомив про дев’ять поранених і одного загиблого енергетика компанії внаслідок останніх атак, назвавши це найбільшою платою в цій війні.
Він назвав ситуацію у компанії " без перебільшення катастрофічною і з погляду руйнувань, і з погляду зусиль, які необхідні відновлення".
Глава ДТЕК висловив упевненість, що в такій ситуації державі потрібно надати підтримку приватному бізнесу, тим більше з огляду на те, що вона це робить щодо державних компаній.
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Як приклад, він навів надання НЕК Укренерго кредитів ЄБРР на відновлення мереж під держгарантії, що недоступне приватному бізнесу. Також Тимченко згадав підтримку державної теплової генерації в особі ПАТ Центренерго, зазначивши, що ДТЕК, зокрема, як і обіцяв, поставив 100 тис. тонн вугілля на електростанції компанії.
За матеріалами:
НВ
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