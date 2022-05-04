Електропостачання на Київщині планують повністю відновити до 1 червня — Finance.ua

Електропостачання на Київщині планують повністю відновити до 1 червня

Вчора 05:25 — Енергетика

Електропостачання на Київщині планують повністю відновити до 1 червня

Енергетики працюють над відновленням електропостачання у населених пунктах Київської області, роботи планується завершити до 1 червня.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Телеграм

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«2 травня аварійні бригади продовжують виконувати роботи з повернення світла, в тому числі за заявками споживачів, які повертаються у свої будинки на звільнених територіях у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Повернути світло в усі домівки та заживити об’єкти соціально-важливої інфраструктури на Київщині енергетики планують до 1 червня», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині без світла залишаються 17,7 тисячі будинків у 30 населених пунктах.

При цьому за місяць роботи електромонтери ДТЕК повернули світло для 226 750 домівок на Київщині, а також відновили електропостачання низки соціальних об’єктів. Зокрема, вже з електрикою пологовий будинок у Ворзелі, лікарні і водоканали у Броварах та Ірпені, лікарня і склозавод у Гостомелі, водоканал, хлібозавод і цегляний завод в Іванкові, водоканал і пожежна частина у Бучі, газорозподільчий пункт у с.Плоске, лікарня, школа й аптека у с. Загальці, вузол зв’язку в смт Макарів.

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