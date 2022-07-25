Електронний підпис «Дії» визнали відповідним стандартам ЄС — Finance.ua

Електронний підпис «Дії» визнали відповідним стандартам ЄС Вчора 12:13 — Особисті фінанси

Електронний підпис «Дії» визнали відповідним стандартам ЄС

Електронний підпис «Дії» підтвердив відповідність європейським стандартам.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що з травня до липня відбувалося тестування на міжнародному eSignature Validation Plugtests 2022, у якому брали участь 108 країн.

«За його результатами підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам: технічно ми готові до взаємного визнання електронних довірчих послуг з ЄС», — йдеться у повідомленні.

Що це дасть?

У «Дії» наголошують, що це створить можливості українцям отримувати онлайн-послуги за кордоном, підписувати контракти в електронній формі з іноземними компаніями, відкривати міжнародні рахунки тощо.

«Взаємне визнання електронних підписів — важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу», — прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.

Довідка Finance.ua:

на початку липня у Мінцифрі повідомляли, що «Дія.Підпис» використовують вже понад 2,8 млн українців, а застосунком «Дія», де наразі готується бета-тест англійських версій низки документів (закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт), користуються понад 17,3 млн українців — проти 14 млн, які були на початку лютого 2022 року;

нагадаємо, на початку січня Мінцифри оновило «Дія.Підпис» — покращена версія не потребує крутити головою у різні боки для підтвердження особистості (достатньо лише кліпнути очима).



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