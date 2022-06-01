Електронні сигарети заборонять палити в громадських місцях: дата та місця, де не можна — Finance.ua
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Електронні сигарети заборонять палити в громадських місцях: дата та місця, де не можна

Вчора 18:03Особисті фінанси
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Українцям заборонять палити електронні сигарети та засоби нагрівання тютюну в громадських місцях. Такі обмеження набудуть чинності вже з 11 липня.
Про це повідомляє нардеп Лада Булах.
Антитютюновий закон: коли норми набудуть чинності
Як пояснила нардеп, для подолання тютюнової епідемії та захисту дітей та молоді від залучення до куріння Верховна Рада України ухвалила антитютюновий закон № 1978-ІХ.
Так, першою нормою, яка набуває чинності вже 11 липня цього року, стане заборона куріння пристроїв для нагрівання тютюну у визначених місцях на рівні із сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.
«Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові викиди шкідливі для людей навколо, навіть, якщо ми їх не відчуваємо», — зазначила Булах.
Заборонені місця
Нардеп підкреслює, ця норма захистить право працівників та відвідувачів громадських приміщень від брудного повітря.
Зокрема такими приміщеннями є:
  • заклади ресторанного господарства,
  • школи,
  • лікарні,
  • університети,
  • офісні та державні будівлі.
Рекламу теж заборонять
Наступними набудуть чинності норми, які заборонять рекламу електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну та продаж сигарет та рідин до е-сигарет з ароматизаторами.
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За матеріалами: РБК-Україна
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