Електронні сигарети заборонять палити в громадських місцях: дата та місця, де не можна — Finance.ua

Електронні сигарети заборонять палити в громадських місцях: дата та місця, де не можна

Вчора 18:03 — Особисті фінанси

Українцям заборонять палити електронні сигарети та засоби нагрівання тютюну в громадських місцях. Такі обмеження набудуть чинності вже з 11 липня.

Про це повідомляє нардеп Лада Булах.

Антитютюновий закон: коли норми набудуть чинності

Як пояснила нардеп, для подолання тютюнової епідемії та захисту дітей та молоді від залучення до куріння Верховна Рада України ухвалила антитютюновий закон № 1978-ІХ.

Так, першою нормою, яка набуває чинності вже 11 липня цього року, стане заборона куріння пристроїв для нагрівання тютюну у визначених місцях на рівні із сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.

«Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові викиди шкідливі для людей навколо, навіть, якщо ми їх не відчуваємо», — зазначила Булах.

Заборонені місця

Нардеп підкреслює, ця норма захистить право працівників та відвідувачів громадських приміщень від брудного повітря.

Зокрема такими приміщеннями є:

заклади ресторанного господарства,

школи,

лікарні,

університети,

офісні та державні будівлі.

Рекламу теж заборонять

Наступними набудуть чинності норми, які заборонять рекламу електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну та продаж сигарет та рідин до е-сигарет з ароматизаторами.

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