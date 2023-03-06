Електронні судові рішення тепер можна отримати в Дії — Finance.ua

Електронні судові рішення тепер можна отримати в Дії
У застосунку Дія можна отримати електронне судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
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«Продовжуємо цифровізувати судову систему в Україні. Уже рік у застосунку Дія доступні судові сповіщення — інформаційне повідомлення про судові засідання. Відтепер у кілька кліків ви можете отримати судове рішення просто у смартфоні. Раніше для цього необхідно було їхати до суду в спеціально відведений час, а потім стояти у чергах, щоб отримати документ. Тепер усе значно простіше. Кілька кліків — і документ у вас у смартфоні», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Щоб отримати судові рішення у Дії:
- авторизуйтесь у застосунку;
- перейдіть у Послуги і виберіть Судові справи;
- перегляньте судове рішення і за потреби завантажте собі на смартфон.
Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації розраховують вже у першій половині 2023 року надати можливість українцям розмитнити авто у «Дії».
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