Електронне голосування у «Дії»: що про це кажуть у Мінцифри — Finance.ua

Електронне голосування у «Дії»: що про це кажуть у Мінцифри Вчора 14:14

Електронне голосування у «Дії»: що про це кажуть у Мінцифри

У застосунку «Дія» додали опитування, яка дозволяє проголосувати за журі нацвідбору на «Євробачення-2023».

Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік під час онлайн-брифінгу.

Упродовж тижня — з 31 жовтня до 7 листопада 10:00 — у «Дії» триватиме опитування щодо кандидатів у журі, яке працюватиме під час проведення національного відбору пісенного конкурсу.

«Такий формат відбувається вперше через «Дію». Та і взагалі вперше ми обираємо склад журі, а не лише учасників. З понеділка вже проголосували 340 тис. осіб — це надзвичайне досягнення, опитати таку велику кількість людей.

Люди відчувають, що мають вплив на ці процеси. І це прояв електронної демократії. Адже демократія — це широке поняття, це не лише питання голосування на різних рівнях виборів. Це ще й форма впливу на різні процеси — і Євробачення є одним із них", — зазначив Банік.

Що з електронними виборами

Журналісти також запитали представника Мінцифри, коли і за яких умов в Україні зможуть проводити електронні вибори президента.

За словами Баніка, така можливість є, однак тут треба зважати на кілька моментів.

"Є технічна складова, і вона якоюсь мірою не є найскладнішою. Чому? Бо будь-який технічний процес, навіть якщо він новий, може бути складений і покроково реалізований. Так, як ми реалізували цифровий паспорт — ми розклали цю задачу і вирішили їх.

Але є важливіша річ — це довіра людей до таких інструментів. І не можна говорити про запуск електронних виборів до того, як люди на 100% будуть вірити результатам такого голосування", — каже Банік.

Крім того, є моменти нормативного врегулювання електронного голосування — мають бути внесені певні зміни до законодавства.

«Коли ці зміни відбудуться і Центральний виборчий комітет буде займатися реалізацією цього сервісу, тоді лише ми зможемо говорити про якісь точні терміни його запуску. Тут є багато змінних, які не залежать від Мінцифри», — зазначив Банік.

Підсумовуючи, представник Мінцифри зазначив, що електронні послуги — це завжди більш прозоро, зручно і доступніше. Адже навіть на окупованих росією територіях єдиним способом подачі й отримання державних послуг, наприклад, єПідтримки, залишається електронний варіант у «Дії».

Тож, за словами Баніка, електронні вибори є питанням часу і говорити про нього можна буде після закінчення війни і зміни пріоритетів з військових на цивільні.

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