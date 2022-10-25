Електронне декларування можуть повернути найближчим часом, – НАЗК — Finance.ua
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Електронне декларування можуть повернути найближчим часом, – НАЗК

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У Верховній Раді на розгляді знаходиться проект закону № 8071 про поновлення електронного декларування, яке можуть ухвалити найближчим часом.
У зв’язку з цим у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) рекомендували пройти онлайн-курс про декларування.
«Подання е-декларацій за 2021 рік призупинено на період дії воєнного стану. Однак на розгляді в парламенті знаходиться законопроект про поновлення електронного декларування, який може бути ухвалений найближчим часом», — зазначили в НАЗК.
За матеріалами:
УБР
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