Електронне декларування можуть повернути найближчим часом, – НАЗК — Finance.ua

Електронне декларування можуть повернути найближчим часом, – НАЗК Вчора 15:44

У Верховній Раді на розгляді знаходиться проект закону № 8071 про поновлення електронного декларування, яке можуть ухвалити найближчим часом.

У зв’язку з цим у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) рекомендували пройти онлайн-курс про декларування.

«Подання е-декларацій за 2021 рік призупинено на період дії воєнного стану. Однак на розгляді в парламенті знаходиться законопроект про поновлення електронного декларування, який може бути ухвалений найближчим часом», — зазначили в НАЗК.

УБР За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.