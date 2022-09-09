Електронна черга для перетину кордону може запрацювати вже у жовтні — Мінінфраструктури — Finance.ua

Електронна черга для перетину кордону може запрацювати вже у жовтні — Мінінфраструктури Вчора 07:39 — Казна та Політика

Електронна черга для перетину кордону може запрацювати вже у жовтні — Мінінфраструктури

В Україні вже у жовтні може запрацювати електронна черга для перетину кордону.

Як зазначив на брифінгу заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, це допоможе частково вирішити проблему черг.

«Це питання може вирішити електронна черга. Вона буде робитися на базі Міністерства інфраструктури. На цьому тижні ми робимо презентацію для перевізників. Сподіваюся, що електронна черга запрацює вже в цьому жовтні. Вона буде абсолютно безкоштовна, і ніхто не буде стояти понад дорогою у чергах. Але питання того, що люди не будуть стояти — може тимчасово вирішитися. У довгостроковій перспективі там треба будувати сервісну зону. Сервісна зона біля Ягодину є, і її треба просто впроваджувати», — сказав Найєм.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков також додав, що взагалі з початку війни капітальні видатки по всій країні були зупинені, якщо вони не стосувалися якихось оборонних завдань.

Проте уряд виділив кошти на добудову пункту пропуску на кордоні з Румунією і «Краківець».

Наразі у планах багато розбудови прикордонних пунктів для того, щоб поліпшити ситуацію на кордоні та з чергами.

«Можна сказати, що наразі проектуються розбудови пунктів. Наприклад, Ягодин, в нас є все одно в планах розширювати цей пункт пропуску», — додав Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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