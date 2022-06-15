Електромотори та 3 секунди до сотні: розкрито подробиці першого кросовера McLaren (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електромотори та 3 секунди до сотні: розкрито подробиці першого кросовера McLaren (фото)

15.06.2022, 23:31Технології&Авто
379
Електромотори та 3 секунди до сотні: розкрито подробиці першого кросовера McLaren (фото)Електромотори та 3 секунди до сотні: розкрито подробиці першого кросовера McLaren (фото)
McLaren розпочав розробку свого першого кросовера. Він буде електричним та з’явиться після 2028 року. Перші подробиці нової моделі стали відомі британському виданню Autocar, і в його розпорядженні також виявилися рендери моделі.
Тривалий час британський виробник суперкарів не хотів слідувати сучасним тенденціям і випускати кросовери. Проте успіх Lamborghini Urus та Aston Martin DBX змусив керівництво компанії змінити думку. Саме з цими моделями і конкуруватиме британський кросовер, а його ціна становитиме близько 300 тис. євро.
Розробку моделі очолить новий генеральний директор McLaren Майкл Лейтерс. Раніше він брав участь у створенні кросоверів Porsche Cayenne та Ferrari Purosangue.
Електромотори та 3 секунди до сотні: розкрито подробиці першого кросовера McLaren (фото)
Кросовер McLaren стане першою п’ятимісною моделлю в історії британського бренду. Відомо, що він сягатиме близько 4,8-4,9 м завдовжки і важитиме трохи менше ніж дві тонни. У конструкції використовують карбон.
Така велика маса пояснюється тим, що кросовер буде електричним. Його планують оснастити двома або трьома електродвигунами загальною потужністю понад 700 л. с. Розгін до 100 км/год триватиме приблизно 3 секунди. Крім того, електрокар отримає інноваційну твердотільну батарею підвищеної ємності, тобто запас ходу буде чималим.
До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити картку технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance у дорозі.

Купити онлайн картку Assistance

За матеріалами: Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.