Електромотори та 3 секунди до сотні: розкрито подробиці першого кросовера McLaren (фото) — Finance.ua

Електромотори та 3 секунди до сотні: розкрито подробиці першого кросовера McLaren (фото)

Електромотори та 3 секунди до сотні: розкрито подробиці першого кросовера McLaren (фото)

McLaren розпочав розробку свого першого кросовера. Він буде електричним та з’явиться після 2028 року. Перші подробиці нової моделі стали відомі британському виданню Autocar, і в його розпорядженні також виявилися рендери моделі.

Тривалий час британський виробник суперкарів не хотів слідувати сучасним тенденціям і випускати кросовери. Проте успіх Lamborghini Urus та Aston Martin DBX змусив керівництво компанії змінити думку. Саме з цими моделями і конкуруватиме британський кросовер, а його ціна становитиме близько 300 тис. євро.

Розробку моделі очолить новий генеральний директор McLaren Майкл Лейтерс. Раніше він брав участь у створенні кросоверів Porsche Cayenne та Ferrari Purosangue.

Кросовер McLaren стане першою п’ятимісною моделлю в історії британського бренду. Відомо, що він сягатиме близько 4,8-4,9 м завдовжки і важитиме трохи менше ніж дві тонни. У конструкції використовують карбон.

Така велика маса пояснюється тим, що кросовер буде електричним. Його планують оснастити двома або трьома електродвигунами загальною потужністю понад 700 л. с. Розгін до 100 км/год триватиме приблизно 3 секунди. Крім того, електрокар отримає інноваційну твердотільну батарею підвищеної ємності, тобто запас ходу буде чималим.

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