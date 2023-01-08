Електромобілі Tesla падають у ціні швидше від інших автомобілів — дослідження Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Електромобілі Tesla падають у ціні швидше від інших автомобілів — дослідження

Старі електромобілі Tesla дешевшають швидше, ніж автомобілі інших брендів. Про це розповіли на порталі Reuters із посиланням на дані Edmunds.

У липні 2022 року старі моделі Model 3, S, X і Y в середньому коштували по $67 297. Вже до листопада їх вартість знизилася на 17%.

Ціни на автомобілі інших брендів у середньому знизилися на 4% за аналогічний період. При цьому електромобілі Tesla знаходять своїх нових покупців на вторинному ринку набагато довше за інші авто. Їм потрібно близько 50 днів, щоб продатись, а іншим автомобілям — 38 днів.

У Edmunds зазначили, що через падіння вартості електромобілів Tesla на вторинному ринку вони можуть втратити свій попит у автодилерів. У США компанія вже знизила вартість деяких своїх моделей на $3750, а вже за тиждень подвоїла знижку до $7500.

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