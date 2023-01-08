Електромобілі Tesla падають у ціні швидше від інших автомобілів — дослідження — Finance.ua
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Електромобілі Tesla падають у ціні швидше від інших автомобілів — дослідження

Технології&Авто
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Електромобілі Tesla падають у ціні швидше від інших автомобілів — дослідження
Електромобілі Tesla падають у ціні швидше від інших автомобілів — дослідження
Старі електромобілі Tesla дешевшають швидше, ніж автомобілі інших брендів. Про це розповіли на порталі Reuters із посиланням на дані Edmunds.
У липні 2022 року старі моделі Model 3, S, X і Y в середньому коштували по $67 297. Вже до листопада їх вартість знизилася на 17%.
Ціни на автомобілі інших брендів у середньому знизилися на 4% за аналогічний період. При цьому електромобілі Tesla знаходять своїх нових покупців на вторинному ринку набагато довше за інші авто. Їм потрібно близько 50 днів, щоб продатись, а іншим автомобілям — 38 днів.
У Edmunds зазначили, що через падіння вартості електромобілів Tesla на вторинному ринку вони можуть втратити свій попит у автодилерів. У США компанія вже знизила вартість деяких своїх моделей на $3750, а вже за тиждень подвоїла знижку до $7500.
За матеріалами:
Фокус
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