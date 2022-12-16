Електрокари в блекаут: кількість електроавто в Україні зросла майже на третину за рік — Finance.ua
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Електрокари в блекаут: кількість електроавто в Україні зросла майже на третину за рік

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Електрокари в блекаут: кількість електроавто в Україні зросла майже на третину за рік
Електрокари в блекаут: кількість електроавто в Україні зросла майже на третину за рік
За 11 місяців 2022 року в Україну ввезли на 28% електрокарів більше, ніж за відповідний період минулого року: 11 700 проти 9 130.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані ГСЦ МВС.
Торік, в середньому, в Україну ввозили 830 електрокарів на місяць. В перший місяць вторгнення рф кількість імпортованих авто скоротилась до 195 електрокарів на місяць, натомість вже у квітні збільшилась удвічі й відтоді поступово зростала. «Сплеск» ввезень електроавто зафіксовано в серпні. Тоді кількість електрокарів за місяць зросла у понад 2 рази — до 1540 електрокарів.
Електрокари в блекаут: кількість електроавто в Україні зросла майже на третину за рік

Які моделі обирають

Як й торік, найбільшим попитом в українців користується Nissan Leaf. Цьогоріч було ввезено 2 154 такі авто — це 18% від усіх ввезених електрокарів за період.
Другу позицію несподівано обійняв Volkswagen ID.4 — 1 142 авто. Це 10% від загальної кількості електрокарів.
Електрокари в блекаут: кількість електроавто в Україні зросла майже на третину за рік
Tesla Model 3 втратила одну позицію та замикає топ-3 найпопулярніших електроавто в Україні. У 2022 році було ввезено 784 такі авто. Це майже 7% від загальної кількості імпортованих електрокарів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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