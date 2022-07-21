Електрокар Renault Master E-Tech отримує ємніший акумулятор для збільшення запасу ходу на 68% — Finance.ua

Електрокар Renault Master E-Tech отримує ємніший акумулятор для збільшення запасу ходу на 68% 21.07.2022, 03:13 — Технології&Авто

Renault модернізував Master E-Tech, встановивши велику батарею на 52 кВт/год, замінивши стару батарею на 33 кВт/год. Таким чином, французький LCV тепер може проїжджати до 203 км без заряджання, що на 68% більше, ніж у його попередника — 120 км.

Незважаючи на свій розмір, Master E-Tech оснащений невеликою батареєю на 33 кВт/год від оригінальної Zoe. Лінійка Master оновилася в 2019 році, але Renault не додала у суміш батарею на 52 кВтг від оновленої Zoe. Про оновлення батареї оголосили наприкінці 2021 року, а в 2022 році був запуск на ринок Master E-Tech дальньої дії.

Літій-нікель-марганцево-кобальтовий акумулятор ємністю 52 кВт ч важить 350 кг і має ті ж габарити, що і більш старий блок, а значить, не впливає на вантажопідйомність LCV. На збільшення запасу ходу впливає рекуперативне гальмування, покришки з низьким опором і режим водіння ECO. Запас ходу WLTP в 203 км полегшує власникам бізнесу перехід з ДВЗ на електромобіль, хоча він все ж таки коротший, ніж у дизельної моделі з повним баком.

Покращеному акумулятору потрібно менше часу для підзарядки: від 20 до 80% за 90 хвилин від зарядного пристрою постійного струму на 22 кВт, за п’ять годин від настінної розетки на 7 кВт або за 10 годин від побутової розетки. Що стосується трансмісії, Master E-Tech з нульовим рівнем викидів зберігає єдиний електродвигун потужністю 76 к.с.

Renault продаватиме новинку в кузовах Panel Van, Chassis Cab і Platform Cab з повною масою автомобіля 3500 кг. Обсяг завантаження досягає 13 кубічних метрів у розтягнутій модифікації фургона. Кабіна з платформою має максимальну вантажопідйомність в 1664 кг. Оснащення стартового рівня Advance передбачає: кондиціонер, задні датчики паркування, систему допомоги при рушанні на підйомі, автоматичні фари та склоочисники. У версії Advance на додаток йдуть комфортабельніші крісла з повною підвіскою і допомога при бічному вітрі.

Оновлений Renault Master E-Tech буде доступним для замовлення в Європі з серпня, а перші поставки очікуються у вересні.

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