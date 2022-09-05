Electrolux повністю виходить з російського ринку — Finance.ua

Electrolux повністю виходить з російського ринку Вчора 09:30 — Фондовий ринок

Electrolux повністю виходить з російського ринку

Компанія Electrolux оголосила про своє рішення покинути росію та передати бізнес місцевому управлінню через продаж своєї російської дочірньої компанії.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну Electrolux призупинила свою діяльність в рф. Й ось тепер компанія наважилася повністю піти з росії.

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«Вторгнення росії в Україну та наступні санкції унеможливили продовження бізнесу Electrolux в країні. Рішення передати російський бізнес місцевому управлінню має на меті забезпечити відповідальний і контрольований вихід», — зазначили в компанії.

За попередніми даними, через своє рішення Electrolux зазнає збитків у розмірі 350 млн шведських крон.

Після виходу з російського ринку вже продану техніку компанії Electrolux буде обслуговувати відчужена компанія. Electrolux не має виробництва в росії і більше не буде постачати в країну свою техніку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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