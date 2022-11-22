Eldorado.ua відкриває знижки за розкладом до Сімейної п‘ятниці: що варто придбати — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Eldorado.ua відкриває знижки за розкладом до Сімейної п‘ятниці: що варто придбати Сьогодні 13:15 — Особисті фінанси

Попри всі складнощі щорічний тиждень розпродажів стартував за розкладом. Адже попит тільки зростає: українці ще більше часу проводять вдома, ще більше турбуються один про одного і саме техніка зі знижками — найкращий вибір для покупок.

Eldorado.ua працює заради сімей, тому цей тиждень знижок оголошений саме Сімейною п’ятницею. Українці зможуть скористатися знижками до 70% на різні категорії техніки з 21 листопада по 28 листопада включно, влаштувати сімейний побут та подбати про себе та рідних.

Хедлайнери Сімейної п’ятниці від Eldorado.ua

Велика побутова техніка:

Холодильник WHIRLPOOL W7 X81O OXO можна придбати зі знижкою 29%. Ця модель має 16 годин автономного збереження холоду, захист від перепадів напруги, досить великий об’єм, зручне розташування полиць, працює тихо і не потребує розморожування. Додайте захист від дітей, «швидку заморозку», сигнал відкритих дверей, фільтр від запахів — і ви отримаєте найкращого на сьогодні помічника на кухні.

Пральну машину WHIRPOOL WRBSB 6228 B UA можна придбати зі знижкою 16%. Має широкий вибір програм, тиха в роботі завдяки інвертору та досить компактна.

Все, щоб бути завжди на зв’язку із рідними:

Eldorado.ua пропонує бюджетний та із досить хорошими характеристиками у своїй категорії смартфон OPPO A57s 4/64GB Starry Black зі знижкою 26%. Це і потужна батарея, металевий корпус, NFC, можливість розширення пам’яті, великий екран. Все що потрібно найвибагливішому користувачу, за відносно невеликі кошти.

Універсальна мобільна батарея TnB 2 USB powerbank 20000mAh 10W Black (PBU20000) зі знижкою 15%. Варто поквапитися та забронювати на сайті, бо повербанки нині швидко розпродаються.

Для онлайн навчання та зручного офісу:

Ноутбук LENOVO IdeaPad 3 15ALC6 (82KU01YWRA) зі знижкою 26%. Має досить потужний процесор AMD Ryzen 3, 4 ядра, передвстановлену Windows 11. Працює швидко, досить легкий. Два динаміки, хороший звук. Об’єм оперативної пам’яті RAM 8 Гб, Об’єм SSD 256 Гб. Оптимальне рішення у співвідношенні ціна-якість.

Неодмінні домашні атрибути для комфорту:

Телевізор LED SATELIT 32H9200WS зі знижкою 18%. Ця модель може і не для домашніх кінотеатрів (залишим такі покупки до мирного часу), але досить достойний вибір на сьогодні. Із діагоналлю 32″ найкраще рішення для дитячих кімнат, для батьків чи у спальню, для кухні чи дачі. Передбачено Smart TV, Wi-Fi, керування голосом, LED дисплей. Дає чітку картинку та не гальмує — словом, найкращий варіант для родини.

Тример PHILIPS MG 5720/15 зі знижкою 35%. Вже отримав чимало схвальних відгуків чоловіків та їх дівчат. Одна із переваг сьогодні — можливість роботи від акумулятора, час роботи — 1,5 години, заряджається за ніч. Матеріал ножів — нержавіюча сталь, самозагострювальні, 9 насадок, довжина стрижки — 1-16 мм, регулювань довжини — 7. Та для зручності — прорезинений корпус. Голить зручно, м’яко, швидко та якісно.

Для чистоти в домі — пилосос BOSCH BGS21X320 зі знижкою — 30%. Класика завжди в тренді. Бо якісно, просто та зрозуміло. Є регулювання потужності на корпусі, пилозбірник 2 л, а ще — телескопічна трубка, додаткові насадки для м’яких меблів, для паркету/ламінату, для підлоги й килима. Все до чого ми звикли, у найкращій німецькій якості.

Чому варто скористатися цими пропозиціями саме зараз — у тиждень розпродажів 21-28 листопада?

Значна економія за рахунок знижок

Придбавши велику побутову техніку зі знижками в Eldorado.ua, можна значно зекономити і на інші товари для дому. Скажімо, якщо плануєте оновити холодильник або пралку, зекономлених коштів цілком стане на пилосос або тример з акумулятором чи навіть смартфон.

Можливість розстрочки

Низка банків-партнерів пропонують програми кредитування, оформити можна за лічені хвилини.

Крім того, при оформленні оплати частинами у ПриватБанк , є можливість отримати подвійні бонуси на картку лояльності.

Залишити час для родини, замовивши доставку.

Eldorado.ua надає можливість забронювати товари на сайті у будь-який час доби. Та замовити доставку додому або до зручного поштового відділення чи оформити самовивіз та завітати в зручний магазин. Або замовити доставку в поштомат за 1 грн, якщо вартість покупки не перевищує 399 грн.

Не забудьмо подбати і про сім’ї, які потребують допомоги. Купити на сайті, в мобільному додатку чи в магазині «Цеглинку для родинки» за 23 грн. В рамках спільної із ГО «Сімейний сад» благодійної ініціативи триває збір коштів на модульне житло для родин, які втратили свій дім.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.