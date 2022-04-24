Ексвласники ПриватБанку продовжують судитися за будівлю головного офісу — Finance.ua

Ексвласники ПриватБанку продовжують судитися за будівлю головного офісу

Вчора 15:14 — Фондовий ринок

Ексвласники ПриватБанку продовжують судитися за будівлю головного офісу

25 квітня Центральний апеляційний господарський суд в Дніпрі розгляне апеляційні скарги ПриватБанку та Дніпропетровської облпрокуратури на рішення суду у справі про позбавлення права власності банку на будівлю головного офісу у місті Дніпро.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

«Оскаржуване рішення Господарського суду Дніпропетровської області було ухвалене на підставі сфальшованих доказів та є одним з найзухваліших прикладів рейдерського захоплення власності державного банку, що наразі є предметом кримінального провадження, зареєстрованого Національним антикорупційним бюро», — заявили у фінустанові.

Судові процеси щодо найбільших об’єктів нерухомості ПриватБанку є частиною спроб колишніх власників та топ-менеджерів банку дестабілізувати його роботу навіть в умовах воєнного стану, додали в банку.

Керівник напрямку ПриватБанку з судової практики та банкрутства Олег Лазовський сподівається на відкладення судового засідання згідно з рекомендаціями Верховного Суду з огляду на продовження воєнного стану та загрозу життю учасників процесу.

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн.

Розслідування агентства Kroll показало, що ПриватБанк був «об’єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до нанесення банку збитків щонайменше в $5,5 млрд».

В українських судах розглядаються сотні справ, пов’язаних із ПриватБанком. Банк також судиться з ексвласниками в Великобританії і США.

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