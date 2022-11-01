Експосадовицю Міноборони підозрюють у розкраданні 18 мільйонів на житлі для військових — Finance.ua

Експосадовицю Міноборони підозрюють у розкраданні 18 мільйонів на житлі для військових Вчора 13:36 — Кримінал

Експосадовицю Міноборони підозрюють у розкраданні 18 мільйонів на житлі для військових, Фото: НАБУ

Колишня очільниця Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони підозрюється в розтраті 18,66 мільйона гривень, виділених на купівлю житла для військових.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

«НАБУ та САП повідомили про підозру колишній очільниці Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України у розтраті понад 18,66 млн грн, виділених на купівлю житла для військових. Про підозру також повідомили і її спільнику — директору компанії-забудовниці. Дії обох осіб кваліфікували за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України», — сказано в повідомленні.

Слідство встановило, що т.в.о. директора департаменту капітального будівництва МОУ разом зі спільником створили умови для перерахування навесні 2015 року понад 18,66 млн грн компанії-забудовниці за нібито готові для вселення військовослужбовців та їхніх родин 96 квартир у будинку в Києво-Святошинському районі Київської області (передмістя Києва).

Насправді ж будинок та оселі в ньому на той момент, як з’ясували детективи НАБУ, були недобудовані, не мали внутрішнього оздоблення, не мали всіх підведених комунікацій, що робило їх непридатними для життя. Натомість підозрювана фактично підробила необхідні для перерахунку коштів документи, внісши недостовірні відомості про стан готовності житла.

Ініціатором схеми НАБУ і САП вважають посадовця МОУ, директора компанії-забудовниці — її співучасником. Зокрема, він подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, хоча будівництво на той момент не було завершено. Це сприяло вчиненню злочину.

Розслідування цих фактів розпочала ще восени 2015 року Головна військова прокуратура, яка, попри наявність економічної експертизи, що підтвердила збитки державі, в жовтні 2017 року закрила справу.

За три роки потому житло до ладу не привели, тож влітку 2020 року до НАБУ звернулося МОУ. Детективи НАБУ дослідили тему і побачили ознаки злочину, а також доклали всіх зусиль, щоб реанімувати справу.

У листопаді 2020 року підслідність у ній визначили за НАБУ. Надалі НАБУ і САП провели необхідні слідчі дії, завдяки яким зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру посадовцю МОУ та її пособнику.

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