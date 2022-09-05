Експортний потенціал України по зерну та олійних складе 70 млн т — Finance.ua

Експортний потенціал України по зерну та олійних складе 70 млн т Вчора 21:23

Україна у 2022/23 МР розраховує експортувати близько 65-70 млн т зернових та олійних культур. Зокрема, 22 млн т залишків минулого врожаю та 38-43 млн т цьогорічного.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, говориться у повідомленні Мінагрополітики.

Він зазначив, що внутрішнє споживання в Україні становить близько 20 млн т.

За словами міністра, на сьогодні досягнуто оптимального рівня використання потужностей автошляхів, річкових портів та залізниці — близько 3 млн т на місяць. Крім того, Мінагрополітики наразі працює над тим, щоб насамперед розширити обсяги вантажів, які йдуть через зерновий коридор морських портів, а також залізницею.

«Мета — 5-6 млн т загального експорту сільгосппродукції на місяць, як це було до війни», — додав Висоцький.

Основні культури, які на сьогодні експортуються, — кукурудза, пшениця, соняшникова олія, ріпак.

Серед основних проблем українських сільгоспвиробників, як зазначив Тарас Висоцький, є здорожчання вартості виробництва, адже високі ціни на енергоресурси означають високі ціни на добрива та паливо, водночас зберігається достатньо дорога логістика.

«Поки що українські фермери продають свою продукцію за ціною, яка ледь покриває собівартість. Наша мета — дати їм можливість інвестувати у своє виробництво», — підкреслив він.

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