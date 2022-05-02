Експорт золота зі Швейцарії до США зріс у 23 рази через попит інвесторів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експорт золота зі Швейцарії до США зріс у 23 рази через попит інвесторів

Вчора 07:16Банківські метали
163
Постачання золота зі Швейцарії до США зросли у березні до найвищого рівня з травня 2020 року — інвестори, налякані вторгненням росії в Україну та загрозою глобального економічного спаду, запасалися зливками.
Про це пише Reuters з посиланням на дані швейцарської митниці.
Так, експорт золота зі Швейцарії до США за місяць зріс у 23 рази і у березні досяг найвищого рівня майже за два роки.
Попит на метал зріс через те, що інвестори шукали «тиху гавань» у період потрясінь, пише агентство.
Зокрема, у лютому 2022 року в США було поставлено 3,5 т золотих злитків, у березні — вже 81,6 т, свідчать дані митної служби Швейцарії, найбільшого у світі центру з переробки та транзиту золота.
У березні 2021 року зі Швейцарії до США було доставлено лише 1,5 т золота.
Експорт золота зі Швейцарії до Великобританії, яка також є центром інвестицій та торгівлі золотом, також за місяць різко зріс: з 5,3 т у лютому до 18 т — у березні.
Високий попит з боку інвесторів призвів до зростання цін на метал: у середині лютого вартість металу піднялася до максимуму із середини червня 2021 року — $1892,91 за унцію.
А вже у першій декаді березня ціна унції золота перевищила $2050. 27 квітня унція золота торгувалася за ціною близько 1900 доларів.
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.