Експорт золота зі Швейцарії до США зріс у 23 рази через попит інвесторів — Finance.ua

Експорт золота зі Швейцарії до США зріс у 23 рази через попит інвесторів

Вчора 07:16 — Банківські метали

Постачання золота зі Швейцарії до США зросли у березні до найвищого рівня з травня 2020 року — інвестори, налякані вторгненням росії в Україну та загрозою глобального економічного спаду, запасалися зливками.

Про це пише Reuters з посиланням на дані швейцарської митниці.

Так, експорт золота зі Швейцарії до США за місяць зріс у 23 рази і у березні досяг найвищого рівня майже за два роки.

Попит на метал зріс через те, що інвестори шукали «тиху гавань» у період потрясінь, пише агентство.

Зокрема, у лютому 2022 року в США було поставлено 3,5 т золотих злитків, у березні — вже 81,6 т, свідчать дані митної служби Швейцарії, найбільшого у світі центру з переробки та транзиту золота.

У березні 2021 року зі Швейцарії до США було доставлено лише 1,5 т золота.

Експорт золота зі Швейцарії до Великобританії, яка також є центром інвестицій та торгівлі золотом, також за місяць різко зріс: з 5,3 т у лютому до 18 т — у березні.

Високий попит з боку інвесторів призвів до зростання цін на метал: у середині лютого вартість металу піднялася до максимуму із середини червня 2021 року — $1892,91 за унцію.

А вже у першій декаді березня ціна унції золота перевищила $2050. 27 квітня унція золота торгувалася за ціною близько 1900 доларів.

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