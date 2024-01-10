Експорт європейських товарів до росії зменшився на 63% за 2 роки — Finance.ua

Експорт європейських товарів до росії зменшився на 63% за 2 роки
Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році експорт Європейського Союзу до росії впав до 37% від довоєнного рівня.
Як пише Spiegel, про це свідчать дані Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo, передає «Європейська правда».
Однією з причин все ще високого обсягу експорту до росії є те, що лише 32% всіх товарів з ЄС підпадають під санкції.
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«Що стосується предметів розкоші, то, наприклад, експорт шампанського в росію підпадає під санкції, але не просекко», — прокоментувала заступниця керівника Центру зовнішньої торгівлі Ifo Феодора Теті.
Крім того, багато товарів з ЄС, що потрапили під санкції, можуть постачатися до росії опосередковано через треті країни, як свідчать оцінки нової бази даних санкцій Ifo.
За даними Ifo, близько третини санкційних товарів відсутні у росії порівняно з довоєнним періодом через експортні обмеження ЄС та інших західних країн.
Для росії Китай є найважливішою альтернативною країною походження продуктів, які потрапили під санкції: 61% цих товарів походять з Китаю. У 2021 році ця частка становила лише 35%.
13% усіх товарів, що потрапили під санкції Заходу, надходять до росії з Туреччини — у 2021 році це було трохи менше 3%.
Із Вірменії росія зараз також отримує невелику частку — близько 1% - всіх санкційних товарів. За цей же період експорт з ЄС до Вірменії подвоївся.
«У випадку з Китаєм збільшення експорту до росії можна принаймні частково пояснити зростанням внутрішнього виробництва. Однак у випадку Туреччини та Вірменії раптове і різке збільшення експорту до росії викликає підозри в ухилянні від санкцій», — сказала Теті.
Згідно з останніми даними Федерального статистичного відомства, німецький експорт до росії за рік впав приблизно на 38% до близько 0,8 млрд євро в листопаді 2023 року. Відповідно, в листопаді росія посіла 16-е місце серед найважливіших країн призначення для німецького експорту за межами ЄС. У лютому 2022 року, за місяць до нападу на Україну, росія була на 5-му місці.
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