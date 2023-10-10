Експорт яєць зріс майже вдвічі — Finance.ua
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Експорт яєць зріс майже вдвічі

Казна та Політика
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Україна у січні-вересні 2023 року відправила на експорт 39,5 тис. тонн яєць, що в 1,9 раза більше, ніж за такий самий період минулого року.
Про це свідчать дані Державної митної служби.
У грошовому еквіваленті експорт за три квартали цього року зріс в 1,7 раза, як порівняти з аналогічним періодом 2022 року, — до $50,2 млн.
Зокрема, у вересні на експорт пішло 4,5 тис. тонн яєць, що дозволило заробити $5,2 млн.
Головними покупцями українських яєць у січні-вересні 2023 року були:
  • Сінгапур (18,7%),
  • Польща (18%),
  • а також Нідерланди (15,5%).
За матеріалами:
Finance.ua
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