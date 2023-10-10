Експорт яєць зріс майже вдвічі — Finance.ua

Експорт яєць зріс майже вдвічі Сьогодні 05:50 — Казна та Політика

Україна у січні-вересні 2023 року відправила на експорт 39,5 тис. тонн яєць, що в 1,9 раза більше, ніж за такий самий період минулого року.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

У грошовому еквіваленті експорт за три квартали цього року зріс в 1,7 раза, як порівняти з аналогічним періодом 2022 року, — до $50,2 млн.

Зокрема, у вересні на експорт пішло 4,5 тис. тонн яєць, що дозволило заробити $5,2 млн.

Головними покупцями українських яєць у січні-вересні 2023 року були:

Сінгапур (18,7%),

Польща (18%),

а також Нідерланди (15,5%).

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