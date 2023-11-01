Експорт українських IT-послуг у вересні 2023 року — найнижчий за всі попередні місяці — Finance.ua
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Експорт українських IT-послуг у вересні 2023 року — найнижчий за всі попередні місяці

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Експорт українських IT-послуг у вересні 2023 року — найнижчий за всі попередні місяці
Експорт українських IT-послуг у вересні 2023 року — найнижчий за всі попередні місяці
У вересні 2023 року обсяг українського ІТ-експорту становив $521 млн. Це найменше значення за весь 2023 рік. Про це свідчать дані НБУ.
У порівнянні з попереднім місяцем показник ІТ-експорту зменшився на $45 млн. А якщо порівнювати з аналогічним періодом 2022 року, то скорочення становить вже $57 млн.
Експорт українських IT-послуг у вересні 2023 року — найнижчий за всі попередні місяці
Разом з тим, сумарний обсяг експорту українських ІТ-послуг за третій квартал 2023 року становить $1,646 млрд. Це менше за показники першого ($1,675 млрд) та другого ($1,702 млрд) кварталів цього року. Отже, спад спостерігається не лише за результатами одного місяця, а й усього кварталу.
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Серед основних країн, які принесли найбільше доходу від експорту українських IT-послуг, — США, Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Нідерланди. Першу двадцятку країн із переліку можна переглянути на ілюстрації від НБУ.
Експорт українських IT-послуг у вересні 2023 року — найнижчий за всі попередні місяці

Довідка Finance.ua:

  • статистика свідчить, що після сплеску на початку великої війни заробітки від ІТ-експорту скорочуються. За перший квартал 2023 року IT-сектор в експорті заробив $1,68 млрд. Це менше, аніж за той самий період торік, коли дохід склав $2 млрд;
  • у країнах Європейського Союзу (ЄС) спостерігається великий дефіцит спеціалістів сфери Інформаційних технологій та зв’язку. Багато компаній розраховують на українських фахівців.
За матеріалами:
ITC.ua
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