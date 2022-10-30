Експорт українського вершкового масла за три квартали зріс на 37% — Finance.ua
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Експорт українського вершкового масла за три квартали зріс на 37%

Казна та Політика
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Тривалий період експорт масла з України був дуже активним. Зараз у виробництві сезонний спад, а запаси виявилися обмеженими.
Як повідомляють аналітики ІНФАГРО, така ситуація була передбачуваною, адже виробництво масла в цьому році не збільшилось, імпорту майже не було, а експорт за три квартали зріс на 37%, пише Агробізнес.
Зовнішні поставки не припиняються і зараз, хоча трохи й знизилися. Кілька підприємств змогли отримати «єврономери» і зараз постачають масло в ЄС.
В четвертому кварталі, як очікується, збільшиться експорт рослинно-вершкових сумішей.
«Стрімке зростання цін на вершкове масло і низька платоспроможність українців також мають стимулювати збільшення внутрішніх продажів спредів найближчим часом», — прогнозують аналітики.
За матеріалами:
Finance.ua
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