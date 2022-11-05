Експорт у країни СНД через війну впав майже на чверть — Finance.ua
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Експорт у країни СНД через війну впав майже на чверть

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Експорт у країни СНД за дев’ять місяців поточного року скоротився на 23,8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомила заступник голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, повідомляє пресслужба парламенту.
Варто зазначити, що ці дані не враховують експорту в росію та білорусь, який фактично не здійснюється через повномасштабну війну.
«Найбільше скоротилася торгівля з Узбекистаном та Азербайджаном — більш ніж наполовину. Це пов’язано насамперед із ускладненням логістичних шляхів через блокування чорноморських портів російською армією», — зазначила депутат.
Водночас експорт у Молдову зріс на 15% завдяки тому, що ця країна стала одним із транзитних напрямків для українських товарів.
Загалом сукупний експорт у країни СНД за 9 місяців 2022 року склав 1,27 млрд доларів США.
До повномасштабного вторгнення ми спостерігали позитивний тренд — експорт України зростав протягом кількох років, і країни СНД не були винятком. Навіть якщо не враховувати росію та білорусь, у 2021 році ми експортували в країни СНД на 27% більше, ніж у 2020″, — додала Підласа.
За матеріалами:
Економічна Правда
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