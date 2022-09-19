Експорт товарів з України через війну скоротився майже вдвічі — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експорт товарів з України через війну скоротився майже вдвічі — НБУ

Казна та Політика
284
Експорт товарів з України через війну скоротився майже вдвічі — НБУ
Експорт товарів з України через війну скоротився майже вдвічі — НБУ
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами Україні у II кварталі 2022 року становив 6,2 млрд доларів. Війна в Україні суттєвіше вплинула на експорт товарів, який скоротився майже вдвічі (на 46,6%) насамперед через падіння виробництва та логістичні проблеми, тоді як імпорт товарів скоротився менше (на 25,9%).
Про це свідчить Огляд платіжного балансу в II кварталі 2022 року від Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, експорт товарів становив 8,0 млрд доларів. Внаслідок воєнних дій найбільше скоротився експорт чорних та кольорових металів — на 68,9%, а також продовольчих товарів — на 35,1%, насамперед за рахунок падіння експорту зернових (на 58,4%).
Імпорт товарів становив 11,3 млрд доларів. Енергетичний імпорт зріс насамперед за рахунок нафтопродуктів на 4,0%; неенергетичний імпорт скоротився на 31,4%.

Дефіцит платіжного балансу

За даними НБУ, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в II кварталі 2022 року становив 1,0 млрд доларів, або 3,1% від ВВП.
«Профіцит сформувався завдяки зростанню вторинних доходів за рахунок грантів від міжнародних партнерів та гуманітарної допомоги, а також через скорочення виплат за інвестиційними доходами. Водночас сформувався значний дефіцит торгівлі товарами та послугами за рахунок суттєвого зниження експорту та значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном», — йдеться в огляді.
У ІI кварталі 2022 року сформувався значний чистий відплив за фінансовим рахунком — 5,7 млрд доларів. Відплив за операціями приватного сектору (9,4 млрд доларів) лише частково компенсувався припливом до державного сектору (3,7 млрд доларів).
У підсумку дефіцит зведеного платіжного балансу в II кварталі 2022 року становив 4,8 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.