Експорт російської нафти зріс до максимуму після вторгнення, але доходи впали на 27% – МЕА — Finance.ua
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Експорт російської нафти зріс до максимуму після вторгнення, але доходи впали на 27% – МЕА

Енергетика
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Експорт російської нафти зріс до максимуму після вторгнення, але доходи впали на 27% – МЕА
Експорт російської нафти зріс до максимуму після вторгнення, але доходи впали на 27% – МЕА
У квітні росія експортувала більше нафти, ніж за будь-який місяць з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року, причому майже 80 відсотків поставок сирої нафти припадає на Китай та Індію.
Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише Financial Times.
У квітні експорт російської нафти зріс ще на 50 тис. барелів на добу до максимального рівня після вторгнення — 8,3 млн барелів на добу, що значно перевищує середні показники у 7,7 млн барелів на добу та 7,5 млн барелів на добу у 2022 та 2021 роках відповідно.
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«Зростання поставок відображає успіх москви в пошуку як нових покупців для своєї нафти, оскільки Європа заблокувала імпорт, так і нових суден після обмеження її доступу до західних морських шляхів. Відтоді, як Захід вперше пригрозив росії санкціями минулого року, москва співпрацює зі зростаючою кількістю маловідомих торгових компаній і власників танкерів, щоб розробити нові системи для транспортування своєї нафти», — пише FT.
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«росія не має особливих проблем з пошуком охочих покупців для своєї нафти і нафтопродуктів», — йдеться в щомісячному звіті МЕА, опублікованому у вівторок.
Наразі ЄС обговорює 11-й пакет санкцій проти росії з моменту її вторгнення в Україну минулого року. Лише ЄС запровадив санкції проти 1 473 російських фізичних та 207 юридичних осіб, а також заморозив 21,5 млрд євро російських активів.
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Однак ці заходи були розроблені таким чином, щоб дозволити російській нафті продовжувати надходити до країн за межами ЄС. Результатом стала одна з найбільших в історії змін у товарних потоках: за останні 12 місяців росія перенаправила мільйони барелів нафти на день з Європи в Азію.
Незважаючи на те, що росія відвантажила більше нафти, ніж у квітні 2022 року, за оцінками МЕА, щомісячні доходи від експорту нафти були на 27 відсотків нижчими, ніж торік, частково через зниження світових цін на енергоносії.
російська нафта також торгується з дисконтом до світових цін через запроваджене «Великою сімкою» обмеження на дозволений російський експорт нафти і нафтопродуктів, яке було введено в грудні і лютому відповідно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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