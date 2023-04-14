Експорт нафти з рф в березні став найвищим з часів пандемії, але доходи впали на 43% – МЕА — Finance.ua

Експорт нафти з рф в березні став найвищим з часів пандемії, але доходи впали на 43% – МЕА Вчора 18:45 — Енергетика

Експорт нафти з рф в березні став найвищим з часів пандемії, але доходи впали на 43% – МЕА

У березні щоденний експорт російської нафти в середньому становив 8,1 млн барелів на день минулого місяця, що є найвищим показником з квітня 2020 року.

Про це повідомляє Міжнародне енергетичне агентство. Водночас дохід від експорту досяг $12,7 млрд, це на 43% нижче, ніж роком раніше, пише Bloomberg.

Санкції проти росії, ймовірно, працюють так, як передбачалося, адже експорт нафти в березні став найвищим з часів пандемії, але доходи знизилися майже вдвічі порівняно з минулим роком.

Однак у найближчі місяці ситуація може стати складнішою, оскільки скорочення видобутку з боку Організації країн-експортерів нафти та союзників, включаючи росію, призводить до зростання цін на нафту.

Санкції Заходу змусили росію шукати альтернативні ринки на Близькому Сході та Латинській Америці, а також розширювати постачання до Азії, проте цінові обмеження Великої сімки дали цим новим клієнтам можливість вести переговори про знижки. Обмеження передбачають, що покупці з третіх країн можуть отримати доступ до західних послуг, таких як страхування та доставка, лише в тому випадку, якщо вони дотримуються обмежень.

За даними МЕА, минулого місяця російська сира нафта і нафтопродукти в середньому продавалися значно дешевше від цінових меж.

Середньозважена експортна ціна на російську нафту склала $50,67 за барель порівняно зі стелею $60, підрахувало МЕА на основі даних Argus Media Group і Kpler.

Агентство повідомило, що це також майже на $2 за барель нижче за середню ціну за лютий.

Оцінки МЕА відносяться до так званої ціни FOB, яка не включає вартість доставки та страхування. За даними МЕА, нафта марки Urals на умовах FOB на Балтиці та в Чорному морі торгується в середньому по $44,46 та $44 за барель відповідно. За оцінками агентства, російська преміальна суміш ESPO, призначена для експорту до Азіатсько-Тихоокеанського регіону, торгується на рівні близько $67,50 за барель.

За оцінками МЕА, видобуток сирої нафти в росії минулого місяця склав 9,58 млн барелів на день, що всього на 290 000 барелів на день нижче за рівень лютого. Агентство заявило, що країна не досягла мети скорочення, оскільки «схоже, що вона спрямовує свої барелі до нових точок збуту, незважаючи на санкції ЄС».

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