Експорт нафти через Чорне море може бути зупинений, — Казахстан — Finance.ua
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Експорт нафти через Чорне море може бути зупинений, — Казахстан

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Казахстан розглядає варіант, при якому йому доведеться зупинити експорт нафти через Чорне море.
Як повідомляє російський «Інтерфакс», таку заяву зробив заступник генерального директора державної компанії «КазТрансОйл» Ерік Сагієв, зазначивши при цьому, що в цьому випадку Казахстан буде змушений перенаправити пальне в Усть-Лугу на Балтійському морі.
«У разі погіршення ситуації в акваторії Чорного моря ті обсяги, які ми транспортуємо у напрямку порту „Шесхаріс“ (в Новоросійську), будуть перекинуті в порт Усть-Луга», — заявив Сагієв.
Порт Новоросійськ — це найбільший нафтовий термінал росіян на Чорному морі.
На початку серпня 2023 року було встановлено тимчасову заборону на рух суден в акваторії Новоросійська, але відвантаження нафти Каспійським трубопровідним консорціумом (КТК) не переривалося.
КТК, по якому йде понад 80% всієї експортної казахстанської нафти, з'єднує родовище Тенгіз на заході Казахстану і ряд інших з морським терміналом на Чорноморському узбережжі рф біля Новоросійська.a
За матеріалами:
УНІАН
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