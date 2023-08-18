Експорт нафти через Чорне море може бути зупинений, — Казахстан Сьогодні 17:10

Казахстан розглядає варіант, при якому йому доведеться зупинити експорт нафти через Чорне море.

Як повідомляє російський « Інтерфакс », таку заяву зробив заступник генерального директора державної компанії «КазТрансОйл» Ерік Сагієв, зазначивши при цьому, що в цьому випадку Казахстан буде змушений перенаправити пальне в Усть-Лугу на Балтійському морі.

«У разі погіршення ситуації в акваторії Чорного моря ті обсяги, які ми транспортуємо у напрямку порту „Шесхаріс“ (в Новоросійську), будуть перекинуті в порт Усть-Луга», — заявив Сагієв.

Порт Новоросійськ — це найбільший нафтовий термінал росіян на Чорному морі.

На початку серпня 2023 року було встановлено тимчасову заборону на рух суден в акваторії Новоросійська, але відвантаження нафти Каспійським трубопровідним консорціумом (КТК) не переривалося.

КТК, по якому йде понад 80% всієї експортної казахстанської нафти, з'єднує родовище Тенгіз на заході Казахстану і ряд інших з морським терміналом на Чорноморському узбережжі рф біля Новоросійська.a

УНІАН За матеріалами:

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