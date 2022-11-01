Експорт ІТ-послуг зріс на 23%, але він не врятував загальний обсяг від падіння — Finance.ua

Експорт ІТ-послуг зріс на 23%, але він не врятував загальний обсяг від падіння Вчора 15:46 — Казна та Політика

Експорт ІТ-послуг зріс на 23%, але він не врятував загальний обсяг від падіння

Експорт IT-послуг за вісім місяців зріс на 23%, проте не врятував загальний обсяг експорту послуг від падіння. За цей період він скоротився на 6%, або $697 млн, і склав $10,7 млрд.

Про це повідомляє проєкт «Ціна держави» з посиланням на дані НБУ.

Минулого року за цей же період експорт послуг склав $11,4 млрд. Тож поки що експорт послуг просів значно менше, ніж експорт товарів (більш ніж 30%-ве падіння). «Проте в серпні падіння експорту послуг склало 22,6%, відтак, якщо дана тенденція продовжиться, в річному вимірі розмір падіння збільшиться», — йдеться у повідомленні.

Водночас імпорт послуг за січень—серпень виріс на 72%, або $6,7 млрд. Це сталось за рахунок рахунок витрат осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів.

У структурі експорту послуг найбільшу частку займають IT-послуги — 43% і у вартісному вигляді сягають $4,6 млрд. Саме вони не дали суттєво просісти загальному показнику, адже за вісім місяців цього року їхній експорт виріс на $873 млн, або 23%.

Скорочення експорту транспортних послуг склало 32% — саме ця позиція значно тягнула донизу загальний показник. Зазначається, що левова частка експорту припадає на трубопровідний транспорт (скорочення склало 13%, або $149 млн).

Також за вказаний період суттєво зріс експорт інших ділових послуг (сюди включаються науково-дослідні, торговельні, технічні послуги та консультаційні послуги з управління) — на 30%, або $287 млн, до $1,2 млрд.

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