Експорт IT-послуг у липні 2023 року перевищив минулорічні показники (інфографіка) — Finance.ua

Експорт IT-послуг у липні 2023 року перевищив минулорічні показники (інфографіка) Сьогодні 11:01 — Технології&Авто

Експорт IT-послуг у липні 2023 року перевищив минулорічні показники (інфографіка)

У липні 2023 року обсяг ІТ-експорту з України зменшився на 2,4% у порівнянні з минулим місяцем, але збільшився на 3,1%, якщо порівнювати з торішніми показниками.

Про це повідомляє Dou.

«Відповідно до даних Нацбанку, у липні обсяг ІТ-експорту з України зменшився на 2,4% у порівнянні з минулим місяцем, але збільшився на 3,1%, якщо порівнювати з минулорічними показниками. У липні 2023-го виторг становив $559 млн, це на $17 млн більше, аніж у липні 2022 року», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Dou

Показник за червень цього року становив $573 млн. Загалом же після початку повномасштабної війни обсяг ІТ-експорту за місяць тримається на рівні $500−600 млн із незначними коливаннями.

У липні 2022-го цей показник становив $542 млн, у липні 2021-го — $574 млн, а от у червні 2020-го — $413 млн.

Інфографіка: Dou

Нагадаємо, головними ринками для України залишаються США та Велика Британія, зокрема їх компанії часто виступають податковими резидентами Мальти та Кіпру, які займають провідні позиції з експорту ІТ-послуг.

Довідка Finance.ua:

за даними IT Ukraine Association, у першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% у порівнянні з таким же періодом минулого року, і склав $3,38 млрд. При цьому, згідно даних Національного банку України, показник червня цього року становить $573 млн;

попри війну 66% ІТ-фахівців в Україні заробляють більше, ніж витрачають.

Dou За матеріалами:

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